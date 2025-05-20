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17:12, 20 мая 2025Путешествия

Туристка поехала в отпуск после окончания колледжа и частично лишилась ног

Daily Mail: Туристка частично лишилась ног в круизе по Багамским островам
Мария Борисова
Мария Борисова

Кадр: Daily Mail

Туристка отправилась в роскошный круиз по Багамским островам и частично лишилась ног. Об этом сообщило издание Daily Mail.

22-летняя художница Ханна Смит из США поехала в отпуск с подругой после окончания с отличием колледжа искусств. 12 мая она упала с борта понтонного катера в Нассау, после чего ее затянуло под воду лопастями винта.

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В результате ноги девушки оказались изрезаны и частично оторваны. Смит спасли попутчицы, которые успели схватить ее за руки и вытащить из воды. После этого американку экстренно госпитализировали, а затем перевезли в США для дальнейшего лечения.

Сейчас Смит остается в критическом состоянии под наблюдением врачей. Она перенесла несколько операций, и теперь ей предстоит длительная реабилитация.

Ранее в Дагестане россиянин бросился спасать туристку, упавшую с катера во время прогулки по Сулакскому каньону, и не выжил. Женщина оказалась в воде из-за слишком экстремального катания.

Вот это да!
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