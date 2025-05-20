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21:43, 20 мая 2025Интернет и СМИ

У «Радио Свобода» нашелся новый спонсор

ЕС решил взять на себя финансирование «Радио Свобода» и выделил ему €5,5 млн
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) решил взять на себя финансирование «Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в РФ) и уже выделил этому СМИ 5,5 миллиона евро. О новом спонсорстве сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

«Министры договорились выделить 5,5 миллиона евро для финансирования "Радио Свобода". Это краткосрочное финансирование, теперь страны ЕС должны договориться о долгосрочном», — сказала она.

Каллас подчеркнула, что Брюссель заинтересован в работе данного СМИ в «соседних с ЕС странах», а также на Северном Кавказе и в Центральной Азии.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал отключение спутника, транслировавшего передачи «Радио Свобода» на территории России. «Господи, какое счастье. Даже в советское время о таком не могли мечтать», — высказался он.

Вот это да!
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