Лебедев описал одно решение США словами «даже в советское время о таком не мечтали»

Блогер Лебедев: Об отключении «Радио Свобода» даже в советское время не мечтали

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал отключение спутника, транслировавшего передачи «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесено Минюстом России в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в РФ) на территории России. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он описал это одно решение США словами «даже в советское время о таком не мечтали».

«Господи, какое счастье. Даже в советское время о таком не могли мечтать», — высказался блогер о прекращении вещания СМИ на территории России. Он также в шутку добавил, что из-за этого решения Соединенных Штатов сотрудники ФСБ России досрочно получили премию.

Об отключении спутника «Радио Свобода» стало известно 3 апреля. Глава медиакомпании Стивен Капус заявил, что спутниковые услуги, охватывающие Россию, отключило агентство США по глобальным медиа (USAGM).

16 марта сообщалось, что власти США прекратили финансирование «Радио Свобода». Отмечалось, что издание на протяжении 75 лет вещало на Россию и Белоруссию.