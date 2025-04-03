США отключили спутники для вещания «Радио Свобода» на территорию России

Правительство США отключило спутник, транслировавший на территорию России передачи на русском языке «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесена Минюстом России в реестр иноагентов, признана нежелательной организацией в РФ), сообщил глава медиакорпорации Стивен Капус в беседе с AFP.
«Мы пришли сегодня на работу и увидели, что спутниковые услуги, которые охватывают Россию, были отключены агентством США по глобальным медиа (USAGM)», — заявил Капус.
Ранее Федеральный суд США временно заблокировал решение администрации президента Дональда Трампа и главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Кари Лейк о прекращении финансирования медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».
16 марта стало известно, что правительство США прекратило финансирование медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Поводом для этого стал указ американского лидера о сокращении деятельности USAGM.