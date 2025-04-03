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21:38, 3 апреля 2025Мир

США отключили спутники для вещания «Радио Свобода» на территорию России

Власти США отключили спутники для вещания «Радио Свобода» на территорию России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Правительство США отключило спутник, транслировавший на территорию России передачи на русском языке «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесена Минюстом России в реестр иноагентов, признана нежелательной организацией в РФ), сообщил глава медиакорпорации Стивен Капус в беседе с AFP.

«Мы пришли сегодня на работу и увидели, что спутниковые услуги, которые охватывают Россию, были отключены агентством США по глобальным медиа (USAGM)», — заявил Капус.

Ранее Федеральный суд США временно заблокировал решение администрации президента Дональда Трампа и главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Кари Лейк о прекращении финансирования медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

16 марта стало известно, что правительство США прекратило финансирование медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Поводом для этого стал указ американского лидера о сокращении деятельности USAGM.

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