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17:09, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Уехавший в Израиль комик Шац рассказал о первом впечатлении от страны

Живущий в Израиле комик Шац впервые побывал в стране в 1993 году со сборной КВН
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Живущий в Израиле известный российский комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал о первом впечатлении от страны. Историей он поделился в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как отметил Шац, он впервые побывал в Израиле в марте 1993 года со сборной КВН СНГ. Юморист намекнул, что он и его друзья во время полета пили алкоголь, из-за чего прибыли в аэропорт Бен-Гурион «опухшими и невыспавшимися».

По словам комика, он проходил паспортный контроль с деревянной винтовкой, которая должна была использоваться на игре в качестве реквизита. «Пройдя контроль, мы собрались перед зданием. Я хорошо помню огромную клумбу с цветами — после серого, монохромного Сочи она казалась нереальной. И вот тут, с винтовкой в руках, на солнышке я и почувствовал себя евреем в своей стране», — добавил Шац.

Ранее комик рассказал о переживаниях по поводу того, что в июне ему исполнится 60 лет. Шац признался, что грядущий юбилей вызывает у него желание спрятаться от всего мира.

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