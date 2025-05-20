Украина атаковала сразу девять российских населенных пунктов

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ атаковали четыре муниципалитета региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как рассказал чиновник, удару подверглись сразу девять населенных пунктов: поселки Задорожный и Уразово, села Солохи, Салтыково, Муром, Устинка, Долгое и Кукуевка, а также хутор Церковный. Повреждения получили несколько домов и транспортных средств.

«Обошлось без пострадавших (...) Повреждены складское помещение и линия электропередачи», — сообщил губернатор.

Ранее сегодня, 20 мая, военкор Юрий Котенок подтвердил сообщения о попытке прорыва ВСУ через российскую границу.