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18:37, 20 мая 2025Россия

Украина атаковала сразу девять российских населенных пунктов

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ атаковали четыре муниципалитета региона
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как рассказал чиновник, удару подверглись сразу девять населенных пунктов: поселки Задорожный и Уразово, села Солохи, Салтыково, Муром, Устинка, Долгое и Кукуевка, а также хутор Церковный. Повреждения получили несколько домов и транспортных средств.

«Обошлось без пострадавших (...) Повреждены складское помещение и линия электропередачи», — сообщил губернатор.

Ранее сегодня, 20 мая, военкор Юрий Котенок подтвердил сообщения о попытке прорыва ВСУ через российскую границу.

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