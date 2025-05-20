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13:24, 20 мая 2025Россия

Российский военкор подтвердил сообщения о попытке прорыва ВСУ через российскую границу

Военкор Котенок: ВСУ пытались прорваться на территорию Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ночь с 19 на 20 мая диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась прорваться на территорию России. Об этом сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram.

Таким образом журналист подтвердил появившиеся ранее сообщения о попытке прорыва через границу в Курской области.

Военкор добавил, что украинская ДРГ понесла потери и была вынуждена отступить. Попытка прорыва была совершена в районе населенных пунктов Краснооктябрьский и Волфино.

Как сообщалось ранее, попытке прорыва помешали в том числе минные заграждения — шестеро диверсантов подорвались на мине ТМ-62.

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