В Европе заявили о выполнении Украиной домашней работы для вступления в ЕС

Кос: Украина выполнила домашнюю работу и готова к переговорам о вступлении в ЕС

Украина выполнила все необходимые условия и готова к открытию первого этапа переговоров о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает РИА Новости.

«Интеграция Украины в ЕС станет ключевым элементом гарантий безопасности, как только начнутся мирные переговоры (...). Украина выполнила свою домашнюю работу, поэтому она готова к открытию первого фундаментального кластера переговоров», — сказала она.

При этом Кос отметила, что старт переговоров может стать важным сигналом для Венгрии, выражающей обеспокоенность по поводу вступления Украины в ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС представляет большую опасность для республики и противоречит ее национальным интересам. К проблемам он отнес в том числе риски массовой миграции.

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