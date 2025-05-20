Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:19, 20 мая 2025Экономика

В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в такси для одной категории россиян

Депутат ГД Лантратова призвала сделать бесплатным проезд в такси для беременных
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила сделать проезд в такси бесплатным для одной категории граждан — для беременных женщин. Она направила письмо об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает «360.ru».

Парламентарий напомнила, что в декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил представить предложения по повышению качества перевозок семей с детьми.

«В этой связи актуальной мерой поддержки могло бы стать предоставление льготного или бесплатного проезда (тарифа) на такси для беременных женщин России», — подчеркнула депутат Госдумы.

Она отметила, что эта категория россиянок регулярно ездит в медицинские учреждения, тратит деньги на сопровождение беременности. Во время поездок на общественном транспорте она испытывает дискомфорт, уточнила спикер.

Также Лантратова обратила внимание, что в Рязани беременным студенткам уже разрешили бесплатно пользоваться социальным такси для поездок в больницы, поликлиники, МФЦ и другие социальные учреждения.

Материалы по теме:
Все выплаты по беременности и родам в 2025 году: какие пособия положены женщинам и как их получить?
Все выплаты по беременности и родам в 2025 году:какие пособия положены женщинам и как их получить?
4 февраля 2025
Декретные выплаты в 2025 году. Как оформить отпуск по беременности и родам и какое пособие можно получить?
Декретные выплаты в 2025 году.Как оформить отпуск по беременности и родам и какое пособие можно получить?
3 декабря 2024

«Учитывая объективную потребность беременных женщин в комфортном и безопасном транспорте, а также учитывая позитивный опыт запуска инициативы в Рязанской области, считаю необходимым предоставить право на льготное передвижение на такси всем беременным женщинам России», — заявила Лантратова.

По ее словам, бесплатный проезд в такси для беременных позволит снизить финансовую нагрузку на российские семьи и создаст благоприятные условия для материнства в стране.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о переводе сервисов каршеринга на использование российских автомобилей, как и в случае с таксопарками. Документ направлен на отзыв в правительство.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

    Под Москвой для участников СВО ввели выплаты за поездки в такси

    Акулы наелись токсичных водорослей и сошли ума

    В финской школе произошло нападение с ножом

    Бабкина похвалила Ефремова после его УДО и пообещала пригласить в свой театр

    Стало известно о расширении российской зоны контроля между Дзержинском и Красноармейском

    Уролог перечислил ранние симптомы найденного у Байдена вида рака

    Бастрыкин раскрыл данные о мигрантской преступности в России

    Раскрыто число натурализованных граждан России в зоне СВО

    Стилист назвала россиянам недопустимую для похода в театр одежду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости