В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд в такси для одной категории россиян

Депутат ГД Лантратова призвала сделать бесплатным проезд в такси для беременных

Председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила сделать проезд в такси бесплатным для одной категории граждан — для беременных женщин. Она направила письмо об этом премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает «360.ru».

Парламентарий напомнила, что в декабре 2024 года президент России Владимир Путин поручил представить предложения по повышению качества перевозок семей с детьми.

«В этой связи актуальной мерой поддержки могло бы стать предоставление льготного или бесплатного проезда (тарифа) на такси для беременных женщин России», — подчеркнула депутат Госдумы.

Она отметила, что эта категория россиянок регулярно ездит в медицинские учреждения, тратит деньги на сопровождение беременности. Во время поездок на общественном транспорте она испытывает дискомфорт, уточнила спикер.

Также Лантратова обратила внимание, что в Рязани беременным студенткам уже разрешили бесплатно пользоваться социальным такси для поездок в больницы, поликлиники, МФЦ и другие социальные учреждения.

«Учитывая объективную потребность беременных женщин в комфортном и безопасном транспорте, а также учитывая позитивный опыт запуска инициативы в Рязанской области, считаю необходимым предоставить право на льготное передвижение на такси всем беременным женщинам России», — заявила Лантратова.

По ее словам, бесплатный проезд в такси для беременных позволит снизить финансовую нагрузку на российские семьи и создаст благоприятные условия для материнства в стране.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о переводе сервисов каршеринга на использование российских автомобилей, как и в случае с таксопарками. Документ направлен на отзыв в правительство.