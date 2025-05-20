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10:53, 20 мая 2025Россия

В Госдуме захотели запретить благотворительные сборы на личные карты россиян

Депутат ГД Занко предложила запретить сборы на карты россиян
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Ольга Занко

Ольга Занко. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Госдуме захотели запретить благотворительные сборы на личные карты россиян. Инициативу озвучила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, которую цитируют «Известия».

Предложение Занко обосновала фактической невозможностью проконтролировать расходование средств. «Очень сложно понять, какая часть собранных средств пошла на оказание помощи», — сказала она на Петербургском международном юридическом форуме.

В качестве примера она привела сборы на лечение ребенка, организованные частными лицами. При этом помощь ему в итоге оказал один из благотворительных фондов. Согласно действующему законодательству, такие юридические лица не могут использовать имеющиеся в их распоряжении средства кроме как для целей, определенных их уставом.

В последнее время в России стали собирать деньги в том числе и на нужды специальной военной операции (СВО). Нередко сборы организуют военные блогеры, указывая для перечисления средств номера личных карт. Так, военблогер Владимир Романов в опубликованном 17 мая посте в Telegram указал номера личных банковских карт. Цель сбора — квадроцикл для группы эвакуации в зоне СВО.

Ранее в Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в мае. О них рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

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