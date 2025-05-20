В Киеве ужаснулись антиукраинским кандидатом на выборах в Польше

Депутат Рады Княжицкий ужаснулся антиукраинским кандидатом на выборах в Польше

Депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий в беседе с изданием Polsatnews ужаснулся, что антиукраинские кандидаты на выборах в Польше получили значительное число голосов.

«В Польше значительно растет поддержка групп, которые хотят нормализовать дипломатические отношения с Россией, что может негативно сказаться на отношениях с Украиной», — сказал Княжицкий. Больше всего депутат ужаснулся Гжегожем Брауном, который растоптал украинский флаг.

В статье также подчеркивается, что, несмотря на то что ультраправые кандидаты не вышли во второй тур выборов, один из наиболее популярных претендентов, Кароль Навроцкий, также выступает против оказания поддержки Украине. Если он одержит победу, это может существенно изменить отношения между Варшавой и Киевом.

По итогам первого тура президентских выборов в Польше победу одержал представитель проевропейской партии «Гражданская платформа» и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Второе место получил представляющий консервативную партию «Право и Справедливость» глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий.