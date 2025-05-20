В Москве раскрыт криминальный бизнес по легализации мигрантов

В Москве полиция задержала 6 человек за незаконную легализацию мигрантов

В Москве полиция задержала шестерых участников группировки, которая занималась незаконной легализацией мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди задержанных жители Волгоградской области и столичного региона, один из которых — иностранец. В отношении них следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

По версии следствия, криминальный бизнес создал предприниматель, который ранее уже был судим за преступление в сфере миграции. Он привлек к нему других мужчин и зарегистрировал коммерческие организации, которые обозначил как агентства по подбору персонала. Для привлечения клиентов злоумышленники ходили по местам скопления мигрантов, раздавали им визитки, а также рассказывали о своем бизнесе в мессенджерах.

Задержанные незаконно оформляли миграционные документы и заключали с иностранцами фиктивные гражданско-правовые или трудовые договоры. Таким образом мигранты могли дольше оставаться в России. При помощи этого криминального бизнеса незаконно легализовали более тысячи иностранцев.

Ранее в Ленинградской области правоохранители раскрыли покрывающую мигрантов организованную преступную группировку (ОПГ) с участием полицейских.