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13:39, 15 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе раскрыли покрывающую мигрантов банду с полицейскими в составе

В Ленинградской области правоохранители раскрыли ОПГ с участием полицейских
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ленинградской области правоохранители раскрыли покрывающую мигрантов организованную преступную группировку (ОПГ) с участием полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета (СК) России Мария Добрынина.

Фигуранты проходят обвиняемыми по четырем статьям, среди которых 322.1 («Организация незаконной миграции») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Их дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в период времени с 2022 по 2023 год обвиняемые создали банду, направленную на организацию незаконной миграции. Глава ОПГ привлек сотрудников полиции, осуществляющих миграционный учет. За время существования за взятки банде удалось создать видимость законности пребывания на территории России более 10 мигрантов.

Ранее в Ростовской области правоохранители задержали главу миграционного управления ГУ МВД по региону Александра Мельникова.

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