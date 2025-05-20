В Москве у 17-летней девушки после пластической операции начался отек мозга

В Москве 17-летняя девушка не выжила после пластической операции на челюсть

В Москве у 17-летней девушки из Пензы, которая приехала в столицу для пластической операции, начался отек мозга. Врачи боролись за жизнь подростка больше месяца, но девушка не выжила, пишет Baza в Telegram-канале.

По информации издания, девушка приехала в Москву для исправления порока верхней челюсти. Операция, которая была назначена на 11 апреля, пошла не по плану — у пациентки началось сильное кровотечение, в ходе которого она потеряла как минимум один литр крови.

Из-за ухудшения состояния девушки операцию не провели до конца — сотрудники клиники остановили кровотечение, перевели девушку на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в палату пробуждения, но девушка не просыпалась.

Пострадавшую экстренно отправили в реанимацию Морозовской детской больницы, однако девушка в себя так и не пришла. Как выяснилось впоследствии, пациентка попала в больницу уже с отеком мозга. По одной из версий, причиной случившегося могла стать ошибка медиков, которые проводили пластическую операцию. Следователи уже начали проверку.

Ранее жительница Махачкалы решила исправить носовую перегородку и не выжила во время пластической операции. Когда хирург ввел пациентке анестезию, у нее упали пульс и давление.