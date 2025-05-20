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18:43, 20 мая 2025Силовые структуры

В Москве возбудили уголовное дело в отношении основателя «Медузы»

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении основателя «Медузы» Тимченко
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении основателя и гендиректора издания «Медуза» (включено Минюстом в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в России) Галины Тимченко (включена в реестр иностранных агентов). Об этом сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России.

Тимченко подозревается в организации деятельности нежелательной организации (часть 3 статьи 284.1 УК РФ).

По словам следователей, осенью 2024 года и весной 2025-го она опубликовала в интернете видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также вовлечения их в деятельность нежелательной организации.

Рассматривается вопрос об объявлении Тимченко в розыск. Проводятся следственные действия.

В августе 2024 года Минюст России внес Тимченко в реестр иностранных агентов. Утверждалось, что журналистка принимала участие в материалах иностранных агентов, а также распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей. Кроме того, ее обвинили в формировании негативного образа о Вооруженных силах России.

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