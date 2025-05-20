В России назвали сроки запуска реестра злостных неплательщиков алиментов

Забарчук: Реестр злостных неплательщиков алиментов в РФ заработает в 2025 году

Реестр злостных неплательщиков алиментов в России запустят в 2025 году. Об этом заявил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук, его слова приводит РИА Новости.

В вышеуказанный список войдут сведения о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности. Кроме того, в этом реестре будет информация о задолженности физических лиц, находящихся в розыске, уточнил Забарчук.

Соответствующий федеральный закон был разработан в мае 2024 года при участии представителей Минюста и Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Он вступит в силу в конце этой недели, то есть до 26 мая 2025-го, сообщил Забарчук на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Ранее российский бизнесмен, создатель «Ямалдорстроя» Марс Гайнутдинов подал в суд заявление о признании себя банкротом из-за миллиардного долга по алиментам. С этим требованием в суд обратилась дочь предпринимателя — Татьяна, родившаяся в 1995 году в Челябинске. Ее мать Галина Заболуева состояла в гражданском браке с Гайнутдиновым в начале его профессиональной карьеры. Она разошлась с бизнесменом, когда их дочери было четыре месяца, а затем подала иск против предпринимателя с целью получить от него алименты. Однако в итоге она получила от Гайнутдинова только две выплаты на сумму в 120 и 300 рублей.

Добиться справедливости захотела ее дочь, но попытки оказались безрезультатными. Как рассказал адвокат, Гайнутдинов продал акции компании, переписал имущество на других наследников (у предпринимателя около 10 детей) и уехал в Саудовскую Аравию еще два года назад. В результате этой схемы у бизнесмена в России не осталось никакого имущества, которое бы можно было затребовать в счет задолженности по алиментам. Отъезд предпринимателя за границу произошел после того, как правоохранители заподозрили руководство «Ямалдорстроя» в неуплате налогов.