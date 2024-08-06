Российский бизнесмен подал на банкротство из-за миллиардного долга по алиментам

Дочь создателя «Ямалдорстроя» потребовала от него 1 миллиард рублей алиментов

Дочь российского бизнесмена, создателя «Ямалдорстроя» Марса Гайнутдинова потребовала от него 1 миллиард рублей алиментов. Об этом со ссылкой на адвоката Татьяны Гайнутдиновой сообщает Telegram-канал Shot.

Татьяна родилась в 1995 году в Челябинске, когда Гайнутдинов состоял в гражданском браке с Галиной Заболуевой и работал рядовым менеджером. Женщина разошлась с Марсом, когда дочери было четыре месяца, и обратилась в суд, чтобы взыскать с него алименты. По словам юриста, в 1996 году мать девочки смогла получить только две выплаты на сумму 120 и 300 рублей. Дальнейшие попытки получить от Гайнутдинова деньги были безрезультатными, так как приставы не хотели с ним связываться — тогда предприниматель уже стал влиятельным бизнесменом.

Повзрослев, Татьяна узнала о долгах отца и сама обратилась в суд города Самары. За период с 1996 по 2013 год задолженность по алиментам составила 19 миллионов рублей, а с учетом инфляции и процентов — 1,033 миллиарда рублей. При этом сам бизнесмен подал в суд заявление о признании себя банкротом.

Как рассказал адвокат, Гайнутдинов продал акции компании, переписал имущество на других наследников (у предпринимателя около 10 детей) и уехал в Судовскую Аравию еще два года назад — в России никакого имущества у него не осталось. Это произошло после того, как правоохранители заподозрили руководство «Ямалдорстроя» в неуплате налогов.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в стране появится открытый реестр должников по алиментам. По словам замминистра юстиции Андрея Логинова, в этом списке могут оказаться 133 тысячи человек. По его мнению, возможное попадание в него станет мерой дополнительного морального воздействия на должников и их «недостойное поведение».