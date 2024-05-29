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15:07, 29 мая 2024Экономика

В России появится реестр должников по алиментам

Путин подписал закон о создании реестра должников по алиментам

Фото: Stanislaw Mikulski / Shutterstock / Fotodom

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в стране появится открытый реестр должников по алиментам. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее замминистра юстиции Андрей Логинов отмечал, что в этом списке могут оказаться 133 тысячи человек. По его словам, возможное попадание в него станет мерой дополнительного морального воздействия на должников и их «недостойное поведение».

Как следует из пояснительной записки к соответствующему правительственному законопроекту, в реестр будут включать «сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске». В реестре планируют указывать даты привлечения к ней.

Предполагается, что для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования РФ, а самих алиментщиков о включении в «черный список» оповестят в течение суток после включения в реестр. Для этого в том числе собираются использовать телеграммы и смс-сообщения.

Ранее в Минфине также сообщали о работе над созданием единого реестра должников федерального бюджета, который уже формируется в пилотном режиме в рамках централизованного учета.

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      Дмитрий Воронин
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