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16:39, 20 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России обвинили НАТО в создании угрозы мировой безопасности

Депутат Швыткин: Действия НАТО угрожают мировой безопасности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Создание на севере Норвегии третьего в Европе Объединенного центра управления воздушными операциями НАТО является демонстрацией агрессии со стороны альянса, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он подчеркнул, что подобные действия ставят под угрозу безопасность во всем мире.

«Это говорит о продолжении политики блока по эскалации напряженности, созданию нестабильности в различных частях мира. Есть здесь, конечно, и угроза нашим приграничным районам по данному направлению, и это тоже не может остаться без внимания», — сказал депутат.

Политик не исключил, что, создавая потенциальную угрозу безопасности России, в НАТО пытаются оттянуть российские силы из зоны украинского конфликта.

«Все указывает на то, что функции НАТО не оборонительные, а именно агрессивные. Они ведут к эскалации не только в отношении нашего государства, но создают риски для всего мира», — убежден Швыткин.

Ранее, в январе 2025 года, сообщалось, что Норвегия решила создать бригаду для усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что НАТО сейчас проводит новую линию о «защите каждого дюйма территории».

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