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18:25, 20 мая 2025Ценности

В России появится падел-клуб для мужчин с выбором партнерши

В Москве откроют падел-клуб для мужчин с выбором партнерши и ее наряда
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Скриншот: padelchest.ru

В России появится падел-клуб исключительно для мужчин с возможностью выбрать партнершу. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

Отмечалось, что в клубе, который откроют в Москве, обустроят приватные корты, зоу отдыха, бар, переговорные и даже спа. На сайте проекта также был раздел, в котором говорилось, что игроки смогут подбирать наряды партнерш без каких-либо ограничений. Публикация сопровождалась снимками женщин в откровенных образах.

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Однако позже упомянутую информацию удалили с сайта проекта, опубликовав при этом сообщение, в котором указывалось, что «идея клуба не подразумевала никакого рода интим-эскорт-услуг».

Различные Telegram-каналы сообщали, что в среднем игра в клубе будет стоить около 200 тысяч рублей.

В апреле был раскрыт самый популярный тип жилья для эскортниц.

Вот это да!
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