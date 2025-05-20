В России появится падел-клуб для мужчин с выбором партнерши

В Москве откроют падел-клуб для мужчин с выбором партнерши и ее наряда

В России появится падел-клуб исключительно для мужчин с возможностью выбрать партнершу. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

Отмечалось, что в клубе, который откроют в Москве, обустроят приватные корты, зоу отдыха, бар, переговорные и даже спа. На сайте проекта также был раздел, в котором говорилось, что игроки смогут подбирать наряды партнерш без каких-либо ограничений. Публикация сопровождалась снимками женщин в откровенных образах.

Однако позже упомянутую информацию удалили с сайта проекта, опубликовав при этом сообщение, в котором указывалось, что «идея клуба не подразумевала никакого рода интим-эскорт-услуг».

Различные Telegram-каналы сообщали, что в среднем игра в клубе будет стоить около 200 тысяч рублей.

В апреле был раскрыт самый популярный тип жилья для эскортниц.