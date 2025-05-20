Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:19, 20 мая 2025Силовые структуры

В России предложили наказывать за оправдание коррупции

Глава КС РФ Зорькин: Пора вводить наказание за оправдание коррупции
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин заявил, что за оправдание коррупции пора вводить наказание. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, оправдание коррупции опасно. Возможно, пора вводить такую же ответственность, как за оправдание терроризма и фашизма, указал он.

Зорькин заявил, что коррупция выворачивает суть экономики и власти и не может быть хорошей. До этого он отметил, что амбиции и жадность порождают коррупцию, которая стала для людей притягательной как форма быстрого обогащения.

Ранее сообщалось, что коррупцию в России охарактеризовали фразой «бери от жизни все».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия не оставит православных людей Украины в беде». Лавров подвел итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Муцениеце запретила дочери улететь из России с Прилучным

    Кандидат в президенты Польши жестко высказался об украинских беженцах

    Раскрыта опасность борщевика для здоровья

    В Подмосковье дети мигрантов избили одноклассника на глазах своей матери и попали на видео

    Аферисты под видом работников ВШЭ обманули известного российского философа на 1,6 миллиона

    По всей Испании отключили интернет и мобильную связь

    Работу ЕМИАС после сбоя восстановили

    Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР во Второй мировой войне

    В России отреагировали на слова главы Литвы об арене сражения в Балтийском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости