В России предложили наказывать за оправдание коррупции

Глава КС РФ Зорькин: Пора вводить наказание за оправдание коррупции

Глава Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин заявил, что за оправдание коррупции пора вводить наказание. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, оправдание коррупции опасно. Возможно, пора вводить такую же ответственность, как за оправдание терроризма и фашизма, указал он.

Зорькин заявил, что коррупция выворачивает суть экономики и власти и не может быть хорошей. До этого он отметил, что амбиции и жадность порождают коррупцию, которая стала для людей притягательной как форма быстрого обогащения.

Ранее сообщалось, что коррупцию в России охарактеризовали фразой «бери от жизни все».