В России приняли закон о новом порядке выплаты пенсий бывший силовикам и их семьям

Госдума приняла закон, уточняющий порядок выплат пенсий бывшим силовикам

Госдума во втором и третьем окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает новый порядок выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ касается военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, пожарных, работников пенитенциарной системы, военнослужащих Росгвардии и судебных приставов.

Принятые уточнения касаются способа получения пенсионных выплат. Теперь пенсионные управления сами могут выбрать перечислять средства через Федеральное казначейство или Сбербанк на счет, вклад или карту, которые укажет получатель. Также закон предусматривает возможность доставки пенсии через Почту России в зависимости от пожелания пенсионера.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсий работающих россиян оказался почти на 3,8 тысячи меньше соцвыплат незанятых граждан.