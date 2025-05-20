Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:38, 20 мая 2025Силовые структуры

В России приняли закон о новом порядке выплаты пенсий бывший силовикам и их семьям

Госдума приняла закон, уточняющий порядок выплат пенсий бывшим силовикам
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Госдума во втором и третьем окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает новый порядок выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ касается военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, пожарных, работников пенитенциарной системы, военнослужащих Росгвардии и судебных приставов.

Принятые уточнения касаются способа получения пенсионных выплат. Теперь пенсионные управления сами могут выбрать перечислять средства через Федеральное казначейство или Сбербанк на счет, вклад или карту, которые укажет получатель. Также закон предусматривает возможность доставки пенсии через Почту России в зависимости от пожелания пенсионера.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсий работающих россиян оказался почти на 3,8 тысячи меньше соцвыплат незанятых граждан.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российскую авиабазу атаковали террористы-смертники. Ожесточенный бой с боевиками попал на видео

    Футболист сборной Израиля умер в возрасте 31 года

    Уехавший в Израиль комик Шац рассказал о первом впечатлении от страны

    Спецпредставитель Путина назвал главное условие мира на Украине

    В МИД РФ призвали Елисейский дворец объясниться после обвинений Дурова

    Полину Гагарину застали с незнакомым мужчиной

    Россиянин вломился в закрытую парикмахерскую ради новой прически и попал на видео

    Медведев назвал большую проблему для урегулирования конфликта с Украиной

    Российский депутат похитил 365 тонн солярки из нефтепровода

    В Британии раскрыли реакцию Зеленского на разговор Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости