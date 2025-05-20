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17:37, 20 мая 2025Экономика

В России случайно слили озеро

Власти Лесозаводска случайно слили озеро
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Власти города Лесозаводск в Приморском крае случайно слили озеро Черненко. Об этом стало известно известно изданию «Подъем».

По словам местных жителей, после наводнения в 2024 году администрация решили углубить водоем. Берега озера укрепили, а после построили водоотвод, чтобы часть воды ушла в реку Уссури. Поток воды размыл проем до основания, из-за чего озеро осушилось.

«В насыпи образовался проран. Специалисты ГОЧС Лесозаводского муниципалитета оперативно отреагировали, в течение суток устранили проран и проложили водопропускную трубу», — заявили в администрации. Власти добавили, что сейчас в озеро постепенно возвращается вода, угрозы затопления жилого микрорайона нет.

Ранее президент России Владимир Путин поручил поэтапно запретить пластиковую посуду на Байкале. Он также отметил необходимость нанесения на такие изделия маркировки для потребителей, предупреждающей о причинении вреда озеру.

Вот это да!
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