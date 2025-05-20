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14:01, 20 мая 2025Экономика

В России выступили против переименования улиц

Глава Минюста Чуйченко: В России не нужно переименовывать улицы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Улицы в российских городах не нужно переименовывать. Такое мнение высказал Министр юстиции страны Константин Чуйченко во время Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

Чуйченко заявил, что сейчас почти все улицы в центре Санкт-Петербурга названы именами народовольцев и террористов. Он подчеркнул, что несмотря на это не выступает за переименования улиц и считает старые названия признаком стабильности. Министр призвал писать историю так, чтобы не возникало необходимости и не было возможности приспосабливать исторические события и окраску этих событий под современность.

Ранее общественное движение «Ветераны России» предложило переименовать улицу основателя американской группы Nirvana Курта Кобейна под Пермью в улицу солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева.

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