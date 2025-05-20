В России выступили против переименования улиц

Глава Минюста Чуйченко: В России не нужно переименовывать улицы

Улицы в российских городах не нужно переименовывать. Такое мнение высказал Министр юстиции страны Константин Чуйченко во время Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

Чуйченко заявил, что сейчас почти все улицы в центре Санкт-Петербурга названы именами народовольцев и террористов. Он подчеркнул, что несмотря на это не выступает за переименования улиц и считает старые названия признаком стабильности. Министр призвал писать историю так, чтобы не возникало необходимости и не было возможности приспосабливать исторические события и окраску этих событий под современность.

Ранее общественное движение «Ветераны России» предложило переименовать улицу основателя американской группы Nirvana Курта Кобейна под Пермью в улицу солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева.