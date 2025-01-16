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16:03, 16 января 2025Экономика

Улицу Курта Кобейна под Пермью предложили переименовать в улицу солиста «Любэ»

«Ветераны России» предложили дать улице Курта Кобейна имя Николая Расторгуева
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В общественном движении «Ветераны России» предложили дать улице Курта Кобейна под Пермью имя солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева. Об этом со ссылкой на комментарий лидера организации Ильдара Резяпова сообщил «Абзац».

Речь идет об улице, находящейся в СНТ «Радуга» Добрянского округа. Название ей в садовом товариществе недалеко от деревни Ельники присвоили еще в 2018 году на основании постановления администрации Краснослудского поселения. «Ветераны России» составили и направили обращение о переименовании улицы Курта Кобейна в улицу Николая Расторгуева губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и министру культуры Ольге Любимовой.

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Резяпов напомнил, что солист группы Nirvana был человеком с сомнительной репутацией, известным пристрастием к наркотикам и далеким от традиционных ценностей. «Музыкант не имеет никакого отношения к российской культуре. (...) Название улицы в его честь вызывает вопрос: действительно ли это отражает ценности и приоритеты нашего общества? Николай Расторгуев, напротив, является одним из ярчайших представителей российской культуры. Его песни — это гимн любви к Родине, вдохновляющий поколения. Они стали неотъемлемой частью российского культурного наследия и поддерживают боевой дух бойцов СВО», — отметил глава организации. Он добавил, что переименование улицы станет символом уважения к культурным и патриотическим ценностям, а также выразил надежду, что власти одобрят инициативу «Ветеранов России».

Накануне стало известно, что в администрации Пермского края пообещали не переименовывать улицу Курта Кобейна.

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