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19:02, 15 января 2025Экономика

Улицу Курта Кобейна под Пермью пообещали не переименовывать

Власти Пермского края пообещали не переименовывать улицу Курта Кобейна
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Улицу Курта Кобейна Добрянском округе Пермского края пообещали не переименовывать. Об этом заявили в администрации российского региона, пишет РИА Новости.

Название улице в садовом товариществе недалеко от деревни Ельники было присвоено еще в 2018 году на основании постановления администрации Краснослудского поселения. Однако внимание на него обратили только сейчас, после публикаций пользователей сети. «Намерений изменить название улицы из-за репутации певца нет», — сообщили чиновники.

Однако ранее улица Курта Кобейна вызвала неоднозначную реакцию в администрации Пермского края. Фигуру Кобейна чиновники сочли недостойной названия улицы в СНТ. При этом отметили, что решение о переименовании будет зависеть от желания проживающих там людей.

На улице располагается всего два участка. Улица Курта Кобейна отображается в сервисах 2ГИС и «Яндекс Карты». На сайте «Почты России» тоже подтверждается актуальность названия, зданиям на улице Курта Кобейна присвоены почтовые индексы.

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