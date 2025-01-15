Улицу Курта Кобейна под Пермью пообещали не переименовывать

Власти Пермского края пообещали не переименовывать улицу Курта Кобейна

Улицу Курта Кобейна Добрянском округе Пермского края пообещали не переименовывать. Об этом заявили в администрации российского региона, пишет РИА Новости.

Название улице в садовом товариществе недалеко от деревни Ельники было присвоено еще в 2018 году на основании постановления администрации Краснослудского поселения. Однако внимание на него обратили только сейчас, после публикаций пользователей сети. «Намерений изменить название улицы из-за репутации певца нет», — сообщили чиновники.

Однако ранее улица Курта Кобейна вызвала неоднозначную реакцию в администрации Пермского края. Фигуру Кобейна чиновники сочли недостойной названия улицы в СНТ. При этом отметили, что решение о переименовании будет зависеть от желания проживающих там людей.

На улице располагается всего два участка. Улица Курта Кобейна отображается в сервисах 2ГИС и «Яндекс Карты». На сайте «Почты России» тоже подтверждается актуальность названия, зданиям на улице Курта Кобейна присвоены почтовые индексы.