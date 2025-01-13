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16:41, 13 января 2025Экономика

В честь Курта Кобейна назвали улицу в российской деревне

Улицу в пермской деревне назвали в честь лидера группы Nirvana Курта Кобейна
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Курт Кобейн

Курт Кобейн. Фото: Reuters

Одну из главных улиц в пермской деревне назвали в четь лидера группы Nirvana, американского музыканта Курта Кобейна. Внимание на это обратило агентство Ura.ru.

Речь идет об урочище Зыковское Поле Добрянского городского округа. Улица Курта Кобейна отображается на сервисах 2ГИС и «Яндекс Карты» — она проходит почти через весь населенный пункт. На сайте «Почты России» тоже подтверждается актуальность названия, зданиям на улице Курта Кобейна присвоены почтовые индексы.

«Именно на этом месте была придумана Smells Like Teen Spirit», — иронизируют пользователи картографических сервисов.

Ранее имя народного артиста России Александра Градского дали одной из улиц в Копейске Челябинской области. В этом городе певец и композитор родился и прожил до восьми лет, после чего вместе с родителями переехал в Москву. Местные жители считают Градского артистом, сделавшим вклад в российский культурный код, и таким образом решили увековечить знаменитого земляка.

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