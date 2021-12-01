На родине Градского в его честь назвали улицу

Одной из улиц в Копейске Челябинской области дали имя покойного певца Александра Градского

Имя народного артиста России Александра Градского дали одной из улиц в городе Копейске Челябинской области, на родине покойного певца и композитора. Об этом сообщил мэр Андрей Фалейчик в Instagram-аккаунте городского округа.

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«В честь нашего земляка Александра Градского — певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которых нельзя представить российский культурный код, в Копейске названа улица», — заявил глава города.

Семью отца Градского Бориса Фрадкина эвакуировали в Челябинскую область из Харькова во время Великой Отечественной войны. Певец родился в Копейске в 1949 году и прожил там до восьми лет, после чего вместе с родителями переехал в Москву.

Александр Градский скончался утром 28 ноября от инфаркта в реанимации столичной больницы. До этого он перенес инсульт и страдал от боли в ногах. Прощание с артистом прошло в столичном театре «Градский холл», в котором он служил художественным руководителем. Похоронили музыканта на Ваганьковском кладбище.

В наследство Градский оставил две квартиры в Москве и загородный дом в престижном районе. По словам адвоката, в первую очередь на имущество могут претендовать дети артиста.