Стало известно о наследстве Градского

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский, который недавно скончался в Москве, оставил наследство. Артист владел недвижимостью в столице и за городом. Об этом стало известно порталу Teleprogramma.pro.

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По данным портала, артисту принадлежали две квартиры в столице. Одна из них располагается на Мосфильмовской улице, а другая — на Тверской. В распоряжении Градского также был загородной дом в Наро-Фоминском районе Подмосковья — особняк расположен в коттеджном поселке «Новоглаголево». Стоимость жилья в этом районе оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

В последние годы Градский проживал с актрисой Мариной Коташенко, которая родила от певца двоих сыновей. У певца также есть сын и дочь от брака с третьей женой Ольгой Градской. По словам адвоката, в первую очередь на наследство могут претендовать дети. «Марине нужно доказывать через суд, что она вела совместное хозяйство, состояла в фактическом браке с Александром Борисовичем. Должно быть судебное решение. Но я не думаю, что она будет этим заниматься. Если бы Александр Борисович хотел, он бы все сделал при жизни. Тем более в браке родились сыновья», — заявил адвокат Юрий Шель.

Александр Градский умер в Москве в возрасте 72 лет в воскресенье, 28 ноября. Накануне он почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что к ухудшению здоровья артиста привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция.