Народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в Москве в возрасте 72 лет, сообщил Telegram-канал «112».

В пятницу, 26 ноября, Градский попросил близких помочь ему добраться до ванной комнаты. В этот момент ему стало плохо — музыкант потерял сознание и не приходил в себя в течение часа. Медики доставили музыканта в больницу с подозрением на инсульт. Сообщается, что к ухудшению его здоровья привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция. Он жаловался на постоянные боли в ногах и практически не вставал.

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По информации «Пятого канала», за жизнь певца последние 12 часов отчаянно боролись медики, однако спасти его не удалось. Градский скончался около двух часов ночи в больнице.

Композитор родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1974 году он окончил Музыкально-педагогический институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции (класс Тихона Хренникова). С 1970-х годов артист занимался сольной карьерой, и принимал участие в большом количестве различных музыкальных проектов. На его счету более четырех десятков записанных альбомов.

Градский в 1997 году получил звание Заслуженного деятеля искусств России, в 1998 стал лауреатом Государственной премии России, а в 1999 году ему присвоили звание Народного артиста России.

Коллеги Градского о творчестве композитора

Сведения о кончине музыканта подтвердил «Первый канал», а также выразил соболезнования его родным, близким и всем, кто будет любить творчество Александра Борисовича.

Певица Вика Цыганова написала в своем Instagram пост, посвященный народному артисту. Она назвала Градского последним из эпохи совести, профессионализма и души.

Какая утрата! Александр, дорогой, как же так. Нереально поверить. Последний из эпохи совести, профессионализма, последний из эпохи души. Я благодарю тебя за благословение, которое ты мне дал. Спасибо огромное, человеческое, за твой могучий талант, достоинство личности, за тепло твоих добрых наставлений! Ты — лучший для меня наставник Вика Цыганова певица

Российский певец Дима Билан, выступивший в нетрезвом виде на свадьбе в Казахстане, объяснил инцидент тем, что был очень уставшим, поскольку не спал трое суток. Он отметил что его переживания были связаны с состоянием попавшего в больницу Александра Градского, находившегося в тяжелом состоянии. Артист отметил, что воспринял эту новость близко к сердцу и расплакался после концерта.

Участница проекта «Голос» из Новосибирска Елизавета Шарипова, в свою очередь, призналась, что смерть ее наставника в телепроекте стала для нее настоящим шоком. По ее словам, как и все участники, она видела, как плохо чувствует себя Градский, но надеялась на лучшее.