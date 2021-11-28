Билан объяснил «обдолбанное» выступление переживанием за Градского

Российский певец Дима Билан, который в нетрезвом виде выступил на свадьбе в Казахстане, объяснил свое поведение, он обратился к поклонникам в Stories в Instagram-аккаунте.

По словам исполнителя, каждый человек в жизни напивался хотя бы раз. Билан уточнил, что до своего выхода на сцену на свадьбе не спал трое суток и был очень уставшим. Как уточнил артист, его переживания связаны с жизнью коллеги, певца и композитора Александра Градского, попавшего в больницу и находящегося в тяжелом состоянии. Врачи подозревают у него инсульт.

Билан близко воспринял эту новость и расплакался после концерта из-за ситуации с Градским. «Возможно, буду завтра жалеть... Вы даже половины не знаете, сколько приходится переживать. Стыдно мне, очень стыдно, и будет завтра стыдно», — заявил он.

Ранее казахстанский блогер Биржан Ашим опубликовал на своей странице видео выступающего в нетрезвом виде Билана. Он назвал музыканта «обдолбанным» и заявил, что Билан был пьян. Артист с трудом разговаривал с публикой и не попадал в такт мелодии. После концерта исполнитель обратился к фанатам, попросил у них прощения и расплакался.

В сентябре 2019 года Билана уже критиковали за выступление в состоянии алкогольного опьянения. Зрители сообщили, что звезда не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты.