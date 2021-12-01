В Москве простились с Александром Градским

В московском театре «Градский холл» завершилась церемония прощания с Александром Градским

В Москве завершилась церемония прощания с музыкантом Александром Градским. Об этом сообщает РИА Новости.

Траурное мероприятие провели в столичном театре «Градский холл», в котором артист служил художественным руководителем с момента его основания. Музыканта похоронят на Ваганьковском кладбище.

Ранее сообщалось, что на церемонии прощания сын Градского Даниил намекнул на попытки отобрать у его семьи основанный отцом «Градский холл».

Градский умер в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Музыканту было 72 года.