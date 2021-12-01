Сын Градского намекнул на попытки отобрать у семьи основанный артистом театр

Сын артиста Александра Градского Даниил намекнул на попытки отобрать у его семьи основанный отцом театр «Градский холл». Об этом сообщает Telegram-канал Super.

По словам бизнесмена и музыканта, он ничего не может сказать о дальнейшей судьбе учреждения, но, «по всей видимости, уже принято какое-то решение». Градский-младший заявил, что не знает, удастся ли сохранить труппу и дух этого театра.

«У нас в стране есть такая тенденция: мы очень любим получать. А вот Александр Борисович еще очень любил отдавать. Он всегда говорил: "Дань, ты отдай больше, и ты еще больше в десять крат получишь". Он жил этим местом», — сказал сын Градского.

Он добавил, что «Градский холл» принадлежит городу, но его отец вложил в этот проект много денег. Каждый микрофон был куплен на деньги композитора.

Градский скончался в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

Александр Градский выпустил более 40 альбомов. Он принял участие в работе над несколькими десятками фильмов как композитор и певец, включая «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», мультфильмы «Голубой щенок» и «Перевал». В 2010-х артист стал одним из наставников в популярном телепроекте «Голос».