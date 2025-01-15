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14:22, 15 января 2025Экономика

Улица Курта Кобейна в российском СНТ возмутила чиновников

Переименование улицы в честь Курта Кобейна в пермском СНТ возмутило чиновников
Виктория Клабукова

Фото: Kathy Hutchins / Globallookpress.com

Улица имени Курта Кобейна в садовом товариществе под Пермью возмутила местных чиновников. О народной инициативе пишет Telegram-канал Mash.

Назвать улицу в честь лидера группы Nirvana пришла в голову жителям СНТ «Радуга». Затею обсудили на общем собрании, по итогам голосования документ о переименовании направили главе Краснослудского поселения, инициативу одобрили и там. В администрации пояснили, что, несмотря на то, что музыку гранж-коллектива там не слушают, название улицы нареканий не вызвало.

Переименование прошло еще в 2018 году, но достоянием общественности годоним стал только сейчас благодаря интернет-сообществу. Тогда же о нестандартной для российского поселка улице узнали и в администрации Добрянского округа. Фигуру Кобейна чиновники сочли недостойной названия улицы в СНТ. «Он, видите, умер от передозировки наркотиков — это не самый лучший пример для подражаний», — заявили в руководстве. Правда, как установило следствие, музыкант выстрелил себе в голову из дробовика.

В любом случае переименование улицы на данный момент зависит только от желания проживающих. На улице располагается всего два участка. Улица Курта Кобейна отображается в сервисах 2ГИС и «Яндекс Карты». На сайте «Почты России» тоже подтверждается актуальность названия, зданиям на улице Курта Кобейна присвоены почтовые индексы.

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