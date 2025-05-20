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18:39, 20 мая 2025Моя страна

В России захотели открыть пространство в честь Юрия Шатунова

В Тюмени захотели открыть культурное пространство в честь певца Юрия Шатунова
Мария Винар

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В Тюмени захотели открыть культурное пространство в честь российского и советского певца Юрия Шатунова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании «Брусника», которая решила заняться благоустройством центра.

Открытие памятного места, посвященное творчеству солиста группы «Ласковый май», запланировано на 29 мая. Точный адрес организаторы пока не раскрывают.

«Благодаря активности поклонников творчества артиста, компания воплотила в жизнь идею создания особой локации в честь артиста», — отметили представители компании.

Ранее сообщалось, что около дома Юрия Шатунова в Москве высадили белые розы.

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