Около дома Шатунова в Москве высадили белые розы

У дома в Москве, где жил солист «Ласкового мая» Шатунов, высадили белые розы

У дома на Кантемировской улице в Москве, где проживал солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, высадили белые розы. Выбор цветов был обусловлен названием одного из главных хитов 80-х годов, исполненных певцом, сообщает РИА Новости.

«Розы почвопокровные. Сорт Свани. Высажены 18 мая 2024 года. В память о почетном жильце этого дома Ю.В. Шатунове, советском и российском певце, легенде нескольких поколений», — сказано на памятной табличке.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Шатунову удалось совершить творческую революцию в России. Он напомнил, что, несмотря на отсутствие у артиста музыкального образования, он собирал стадионы и большие дворцы, став культовым, как группы The Beatles и «Кино».