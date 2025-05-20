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13:22, 20 мая 2025Ценности

В сети появились снимки Энн Хэтэуэй без фотошопа на фоне слухов о пластике

Журналисты Daily Mail опубликовали снимки актрисы Энн Хэтэуэй без фотошопа
Мария Винар

Фото: Santi Ramales / Backgrid / Legion-Media

Журналисты Daily Mail опубликовали в сети снимки американской актрисы Энн Хэтэуэй без фотошопа на фоне слухов о пластике. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

42-летнюю знаменитость запечатлели на одной из улиц Нью-Йорка. Так, она предстала перед камерами в синих джинсах, блестящей золотистой куртке, черных остроносых ботинках и солнцезащитных очках. При этом на ее плечах присутствовали черная кожаная сумка и зеленые шоперы. Внешний вид дополнили небольшие золотые серьги.

Авторы материала отметили, что на лице звезды «Материнского инстинкта» было минимальное количество макияжа.

В апреле фанаты заподозрили Энн Хэтэуэй в пластике из-за внешности на фото с показа люксового бренда Ralph Lauren в Нью-Йорке.

Вот это да!
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