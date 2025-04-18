Энн Хэтэуэй заподозрили в пластике в сети из-за внешности на новых фото

Американскую актрису Энн Хэтэуэй заподозрили в пластике из-за внешности на новых фото, опубликованных в сети. Соответствующий пост появился на Reddit.

Пользователь с никнеймом @cmaia1503 обратил внимание на снимки артистки с показа бренда Ralph Lauren в Нью-Йорке. 42-летняя звезда позировала на них в бежевом наряде, который включал в себя плащ и рваные джинсы с блестками. Также она надела белый топ, золотистые босоножки и украшения. Кроме того, артистка уложила волосы в конский хвост, нарастила ресницы и нанесла розово-коричневую помаду на губы.

Фото: Theo Wargo / Getty Images

Юзеры высказались об образе актрисы в комментариях. «Честно говоря, я бы никогда не догадалась, что это Энн Хэтэуэй», «Напоминает Ариану Гранде», «Я вижу Линдси Лохан», «Если 2025-й станет годом, когда все по непонятной причине будут выглядеть на два десятилетия моложе, что же принесет 2035-й?», «В Голливуде все в стиле Бенджамина Баттона [герой фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона"]. Энн на пути к тому, чтобы стать ребенком к 2045 году», «Вероятно, она сделала пластику. Но выглядит отлично», — заявили участники обсуждения.

В ноябре 2025 года Энн Хэтэуэй показала фанатам фото в откровенном наряде в честь дня рождения.