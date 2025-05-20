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14:31, 20 мая 2025Силовые структуры

В СК оценили ущерб от теракта в «Крокус Сити Холле»

СК: Ущерб от террористической атаки на «Крокус» составил 6 млрд рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России оценил общий ущерб от террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом в рамках XIII Петербургского международного юридического форума заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин, передает «Интерфакс».

По данным СК, ущерб составил почти шесть миллиардов рублей.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Группа вооруженных террористов проникла в здание концертного зала и открыла огонь по посетителям. После случившегося злоумышленники подожгли здание, заблокировав в нем людей, и скрылись.

Жертвами теракта, по последним данным, стали 147 человек. Всего по делу насчитывается 2,3 тысячи потерпевших.

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