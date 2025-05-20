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14:20, 20 мая 2025Силовые структуры

Потерпевшими в деле о теракте в «Крокусе» проходят 2,3 тысячи человек

Глава СКР Бастрыкин: По делу о теракте в «Крокусе» проходит 2,3 тыс потерпевших
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что по делу о теракте в «Крокусе» потерпевших 2,3 тысячи человек. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд. Оно содержит 500 томов.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта 2024 года. Группа вооруженных террористов проникла в концертный зал и открыла прицельный огонь по посетителям. После чего они подожгли здание, заблокировав в нем людей.

По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек. Еще 551 человек пострадал.

Ранее сообщалось, что дело о теракте в «Крокусе» поступит в суд в начале лета.

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