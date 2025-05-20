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23:02, 20 мая 2025Мир

В США резко высказались о НАТО

Берлетик: НАТО ответственно за самые страшные преступления XXI века
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Ross / dpa / Global Look Press

НАТО несет ответственность за самые страшные преступления против человечности в XXI веке. Такое резкое высказывание об альянсе допустил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик на своей странице в социальной сети Х.

«НАТО на протяжении десятилетий постоянно расширялось вплоть до границ России. Делать вид, что реакция России на НАТО каким-то образом угрожает "судьбе демократии в Европе" в лучшем случае бредово, а в худшем — намеренно нечестно», — написал он.

По его словам, альянс является главной угрозой глобальному миру, поскольку организация виновна в «многочисленных агрессивных войнах» далеко за пределами своих стран-членов.

Ранее в создании угрозы мировой безопасности НАТО обвинил депутат Госдумы Юрий Швыткин. «Функции НАТО не оборонительные, а именно агрессивные. Они ведут к эскалации не только в отношении нашего государства, но создают риски для всего мира», — убежден он.

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