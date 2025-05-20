Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:23, 20 мая 2025Россия

В Тюмени школьника по ошибке избили за кепку с символикой ЧВК

В Тюмени школьника по ошибке избили за кепку с символикой «украинской» ЧВК
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Драка между учениками третьего класса школы №45 в Тюмени произошла по ошибке — причиной стала кепка с символикой частной военной компании (ЧВК), которую восприняли за украинскую. Об этом близкий к правоохранительным структурам источник рассказал Ura.ru.

«Мальчик, на которого совершили нападение, пришел на школьное внеклассное мероприятие в кепке с символикой ЧВК, которую его одноклассники приняли за украинскую военную атрибутику. Из-за этого произошел конфликт, закончившийся стычкой», — сказал он.

По его словам, все участники драки были из благополучных семей. Сейчас с ними работают школьные психологи.

Ранее сообщалось, что причиной драки в тюменской школе стало участие отца одного из детей в спецоперации на Украине.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших российских депутатов

    У «Радио Свобода» нашелся новый спонсор

    Рубио назвал последствия новых санкций США против России

    На Западе увидели в разговоре Путина и Трампа мощный сигнал для Зеленского

    Жена Канье Уэста показала обнаженные ягодицы на камеру

    Появились подробности о водителе взорвавшегося на трассе в Подмосковье суперкара

    В Госдуме оценили угрозу бойкота Олимпиады от экс-игрока сборной СССР из-за допуска России

    На Украине сделали признание о тяжелом положении ВСУ

    В Италии раскрыли план Трампа по Украине

    Взрыв суперкара за 20 миллионов рублей на трассе в Подмосковье попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости