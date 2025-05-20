В Тюмени школьника по ошибке избили за кепку с символикой ЧВК

В Тюмени школьника по ошибке избили за кепку с символикой «украинской» ЧВК

Драка между учениками третьего класса школы №45 в Тюмени произошла по ошибке — причиной стала кепка с символикой частной военной компании (ЧВК), которую восприняли за украинскую. Об этом близкий к правоохранительным структурам источник рассказал Ura.ru.

«Мальчик, на которого совершили нападение, пришел на школьное внеклассное мероприятие в кепке с символикой ЧВК, которую его одноклассники приняли за украинскую военную атрибутику. Из-за этого произошел конфликт, закончившийся стычкой», — сказал он.

По его словам, все участники драки были из благополучных семей. Сейчас с ними работают школьные психологи.

Ранее сообщалось, что причиной драки в тюменской школе стало участие отца одного из детей в спецоперации на Украине.