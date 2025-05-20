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11:19, 20 мая 2025Россия

В России школьники избили третьеклассника из-за участия его отца в СВО

Ura.ru: В Тюмени третьеклассники избили сверстника из-за участия его отца в СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Тюмени ученики третьего класса школы №45 избили сверстника из-за участия его отца в специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

По информации агенства, мальчик около года был объектом травли, которая закончилась нападением на него троих одноклассников недалеко от школы. После этого мать ребенка обратилась в полицию, а в учебном заведении провели внеочередное заседание профилактической комиссии.

В пресс-службе городского управления МВД Ura.ru сообщили, что получили обращение от родительницы 17 мая. Правоохранители предварительно установили, что в ходе драки пострадавший получил ушибы. Остальные обстоятельства конфликта сейчас устанавливаются.

Ранее в Свердловской области сверстники неоднократно избивали сына участника спецоперации. Первое нападение произошло из-за появления у мальчика рюкзака с Чебурашкой. Позже школьника повторно побили в туалете учебного заведения.

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