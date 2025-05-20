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05:49, 20 мая 2025Россия

В зоне спецоперации заметили Porsche Cayenne в составе бригады ВС России

Shot: В зоне спецоперации заметили Porsche Cayenne в составе бригады ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Shot.

В зоне спецоперации заметили автомобиль Porsche Cayenne, которым , воспользовались штурмовики Вооруженных сил (ВС) России пишет Telegram-канал Shot.

«Porsche ушла из России на СВО в составе российской штурмовой бригады», — отмечают военкоры.

На видео вначале демонстрируется БМП, которой не удается проехать по грязной дороге. За кадром звучит голос, который отмечает, что багги тоже не справились с этой поездкой в отличие от Porsche. В ответ на это штурмовики начинают смеяться.

Затем мимо них проезжает кроссовер с поврежденной фарой и отваливающимся номером, а на правой стороне автомобиля свисает бронежилет, который авторы видео иронично называют «броней» машины.

Ранее реактивную установку разминирования УР-77, известную как «Змей Горыныч», с дополнительной защитой заметили в зоне специальной военной операции. На фотографии была видна самоходная установка с решетчатыми экранами, которыми прикрыли борт корпуса. Также машина получила «мангал» над пусковой установкой с зарядами разминирования. Эти конструкции могут защитить от дронов УР-77, которые несут большое количество взрывчатки.

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