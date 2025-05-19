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07:31, 19 мая 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили «Змея Горыныча» с «мангалом»

В зоне СВО заметили установку разминирования УР-77 с дополнительной защитой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Реактивную установку разминирования УР-77, известную как «Змей Горыныч», с дополнительной защитой заметили в зоне специальной военной операции (СВО). На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На фотографии видна самоходная установка с решетчатыми экранами, которыми прикрыли борт корпуса. Также машина получила «мангал» над пусковой установкой с зарядами разминирования. Эти конструкции могут защитить от дронов УР-77, которые несут большое количество взрывчатки.

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Установка на гусеничном шасси самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» несет два заряда разминирования. Один заряд может сделать проход в минном поле шириной шесть метров. Заряд УЗП-77 длиной 93 метра несет 725 килограммов взрывчатого вещества.

В марте Минобороны России рассказало о применении «Змея Горыныча» для уничтожения объекта противника в зоне СВО. Расчет УР-77 поразил зарядом разминирования опорный пункт Вооруженных сил Украины.

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