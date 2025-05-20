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14:21, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала обратилась к уезжающим за границу россиянам

Ведущая Осипова призвала уезжающих из России помнить о принадлежности к стране
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Известная российская журналистка, автор и ведущая проекта «Они выбрали Родину» Наталия Осипова обратилась к россиянам, уезжающим из России. В интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube, она призвала таких людей помнить о принадлежности к стране.

«Может быть, они должны осознать, что мы — Россия? Мы русские, у нас есть история великая. Что не надо туда [уезжать со словами]: "Вот у меня замок, вот у меня самолет, я всегда раз — и улетел". Может быть, надо понять, что Россия есть сердце твое? Что ты русский человек. Что с тобой произошло 30 лет назад, когда ты решил, что ты европеец?» — задала она вопросы соотечественникам, уезжающих жить за рубеж.

Осипова добавила, что многие русские не ценят принадлежность к стране, тогда как участники ее программы «Они выбрали Родину», которые переехали в Россию, готовы многое отдать, чтобы жить в стране. «Они говорят с такой любовью о стране. Это меня потрясло», — призналась журналистка.

Ранее ведущий Первого канала Анатолий Кузичев назвал подонками россиян, которые уехали из страны и оказывали финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он призвал отдавать таких людей под суд.

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