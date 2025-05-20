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18:53, 20 мая 2025Интернет и СМИ

Ведущий «Соловьев Live» высказался об уехавших из страны россиянах

Ведущий Карнаухов заявил, что уехавшим из России людям не нужно запрещать въезд
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «Тeлега Online» / Rutube

Российский политолог, ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Карнаухов высказался об уехавших из России людях. В выпуске шоу «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube, он заявил, что следует запретить им заниматься публичной деятельностью.

Карнаухов назвал предателями артистов и публичных людей, покинувших Россию. По его мнению, в стране должны появиться законы, которые бы запрещали им выступать. «Мы просто должны сделать так, чтобы они больше нашей любовью не питались», — счел ведущий.

При этом Карнаухов считает, что запрещать им въезд в Россию не нужно. Как утверждает журналист, у людей должна быть возможность посетить родную страну, в частности, могилы их родителей. Однако ведущий подчеркнул, что в случае если на эмигранта, приехавшего в Россию, в стране заведены уголовные дела, то он должен понести наказание.

Ранее ведущий Первого канала Анатолий Кузичев назвал подонками россиян, уехавших за границу и помогавших Вооруженным силам Украины. Он отметил, что таких людей нужно отдавать под суд.

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