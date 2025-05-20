Ведущий «Соловьев Live» высказался об уехавших из страны россиянах

Ведущий Карнаухов заявил, что уехавшим из России людям не нужно запрещать въезд

Российский политолог, ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Карнаухов высказался об уехавших из России людях. В выпуске шоу «Сорян, это подкаст», доступном на Rutube, он заявил, что следует запретить им заниматься публичной деятельностью.

Карнаухов назвал предателями артистов и публичных людей, покинувших Россию. По его мнению, в стране должны появиться законы, которые бы запрещали им выступать. «Мы просто должны сделать так, чтобы они больше нашей любовью не питались», — счел ведущий.

При этом Карнаухов считает, что запрещать им въезд в Россию не нужно. Как утверждает журналист, у людей должна быть возможность посетить родную страну, в частности, могилы их родителей. Однако ведущий подчеркнул, что в случае если на эмигранта, приехавшего в Россию, в стране заведены уголовные дела, то он должен понести наказание.

Ранее ведущий Первого канала Анатолий Кузичев назвал подонками россиян, уехавших за границу и помогавших Вооруженным силам Украины. Он отметил, что таких людей нужно отдавать под суд.