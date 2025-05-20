Возлюбленная Джейсона Стэйтема в откровенном бикини приняла душ на камеру

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли в откровенном бикини приняла душ на камеру

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли в откровенном виде приняла душ на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала в бикини из ассортимента модного бренда Burberry, который состоял из бюстгальтера с тонкими завязками и плавок с низкой посадкой. При этом на размещенных кадрах видно, что купальник оформлен фирменным принтом марки.

Фанаты оценили снимки знаменитости в комментариях под постом, который набрал 104 тысячи лайков. «Невероятное тело», «Великолепно», «Идеальная фигура», «Совершенная», «Королева Burberry», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Роузи Хантингтон-Уайтли в откровенном платье позировала на фото, отказавшись при этом от бюстгальтера.