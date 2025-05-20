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09:54, 20 мая 2025Бывший СССР

ВСУ понесли колоссальные потери в Сумской области

ВСУ понесли колоссальные потери в Беловодах Сумской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Несколько подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери в боях за Беловоды Сумской области. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Вот это да!

По словам источника агентства, бои за Беловоды начались еще в апреле, тогда за оборону данного населенного пункта отвечала 67-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая несла колоссальные потери. Он добавил, что деморализованные военные несколько раз самовольно оставляли позиции и скрывались в глубине Сумской области, где за ними уже охотились сотрудники военной полиции.

Он также рассказал, что эту бригаду должны были усилить подразделения 21-й ОМБр ВСУ, но солдаты отказались выполнять приказ по выдвижению в направлении Беловод за что их отправили на верную смерть на направление Гоптаровки.

«В качестве "пожарной команды" выступили подразделения элитного 78-го ОДШП, однако целая рота этого штурмового полка "пропала без вести" на данном участке фронта», — сказал источник, добавив, что ВСУ несут потери в Яблоновке, откуда на усиление в Беловоды должны были быть переброшены пограничники Сумского погранотряда.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко заявил, что взятие под контроль Марьино в Сумской области — стратегический успех Российской армии, позволяющий формировать полосу безопасности у курского приграничья. По его словам, в этом населенном пункте есть логистические пути снабжения, по которым ВСУ перебрасывали свои силы и средства в Курскую область.

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