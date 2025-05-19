Марочко рассказал о стратегическом успехе российских войск в Сумской области

Взятие под контроль Марьино в Сумской области — стратегический успех российской армии, позволяющий формировать полосу безопасности у курского приграничья. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, в этом населенном пункте есть логистические пути снабжения, по которым военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывали свои силы и средства в Курскую область. Он добавил, что Марьино находится в более 10 километрах от российской границы, что позволяет создать у нее буферную зону, о которой говорил президент России Владимир Путин.

Ране стало известно о росте деморализации командиров ВСУ в Сумской области. Отмечается, что высокие потери привели к тому, что многие подразделения успели трижды полностью сменить личный состав.

До этого сотни военнослужащих ВСУ 67-й отдельной механизированной бригады погибли и десятки попали в плен при обороне населенного пункта Беловоды в Сумской области.