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17:40, 19 мая 2025Бывший СССР

Аналитик рассказал о стратегическом успехе российских войск

Марочко рассказал о стратегическом успехе российских войск в Сумской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие под контроль Марьино в Сумской области — стратегический успех российской армии, позволяющий формировать полосу безопасности у курского приграничья. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, в этом населенном пункте есть логистические пути снабжения, по которым военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывали свои силы и средства в Курскую область. Он добавил, что Марьино находится в более 10 километрах от российской границы, что позволяет создать у нее буферную зону, о которой говорил президент России Владимир Путин.

Ране стало известно о росте деморализации командиров ВСУ в Сумской области. Отмечается, что высокие потери привели к тому, что многие подразделения успели трижды полностью сменить личный состав.

До этого сотни военнослужащих ВСУ 67-й отдельной механизированной бригады погибли и десятки попали в плен при обороне населенного пункта Беловоды в Сумской области.

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